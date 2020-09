Coronavirus, al via i tamponi in carcere per i detenuti

Al via lo screening sanitario per il personale di Polizia Penitenziaria del carcere di Poggioreale, per tutti i detenuti che ne faranno richiesta e per gli operatori sanitari.

"E' un'operazione fortemente voluta dai sindacati di Polizia Penitenziaria e in particolar modo dall'Osapp", spiega il vice segretario regionale dell'Osapp, in una nota.Luigi Castaldo.

"E' uno screening che ricopre una elevata importanza sul fronte della prevenzione medica e della sicurezza negli ambienti di lavoro", prosegue Castaldo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A coordinare l'operazione, realizzata grazie alla direzione generale dell'Asl Napoli 1 Centro, il dirigente aggiunto della casa circondariale Gaetano Diglio.