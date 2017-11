Abiti e cd contraffatti, la scoperta a Porta Nolana

Il sequestro è avvenuto nell'ambito dei servizi di controllo del territorio ad opera della polizia

Gli agenti del Commissariato di Polizia Vicaria-Mercato hanno portato a termine un maxi sequestro di capi di abbigliamento e materiale audiovisivo contraffatto.

I poliziotti, nella notte, nel transitare nella zona di Porta Nolana, hanno notato un uomo che si allontanava furtivamente da un locale al civico 111, con serranda aperta per metà. A quel punto si sono avvicinati: era un vero e proprio deposito di merce contraffatta.

Il sequestro ha riguardato 6300 cd musicali di cantanti neomelodici, 4800 dvd di film attualmente in programmazione nelle sale, 100 dvd di videogiochi per console, il tutto senza marchio Siae.

Inoltre, c'erano 400 capi di abbigliamento circa per uomo e donna, tutti con etichette di note griffe (Gucci, Armani, Louise Vuitton, Harmont & Blaine, Colmar e tanti altri). I locali sono stati sequestrati, e si indaga per risalire all'identità del proprietario.