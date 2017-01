Sparatoria in pieno giorno al Centro Direzionale, due feriti

1 / 8

Due feriti, un uomo e una donna. Si tratta del bilancio della sparatoria avvenuta al Centro Direzionale di Napoli intorno alle 14.

Teatro dell'episodio, l'esterno della stazione della Circumvesuviana.

L'agguato è avvenuto in un orario in cui la zona è particolarmente popolata. Ad agire un uomo che ha esplosi i colpi di pistola contro l'ex moglie e il suo attuale compagno. Il 54enne ha inseguito la coppia per un centinaio di metri sparando.

L'uomo, fuggito dopo gli spari, è stato bloccato dalla Polizia nei pressi del Tribunale di Napoli: un agente lo ha contattato telefonicamente convincendolo a costituirsi. L'autore dell'agguato è Giuseppe Antonucci, 54 anni, originario di Casalnuovo. Aveva già ucciso: 26 anni fa assassinò Loredana Esposito, la prima moglie.

L'omicidio avvenne nel Rione Luzzatti, e Antonucci fu condannato a venti anni di carcere nel 1993. Nell'episodio, al culmine di una lite, l'uomo ferì anche cognato e suocera. L'uomo fu quindi scarcerato nel 2003, al termine di una pena trascorsa tra il carcere e l'ospedale psichiatrico giudiziario in quanto gli fu riconosciuta la seminfermità mentale. Antonucci ha avuto una figlia dalla prima moglie e due dalla seconda.

Nel dramma della gelosia di oggi, il 54enne ha ferito l'ex moglie alla testa e il suo compagno all'emitorace. Sono proprio le condizioni di questi a destare le maggiori preoccupazioni. L'uomo comunque pare non essere in pericolo di vita. La donna è ricoverata al Loreto Mare, l'uomo al San Giovanni Bosco. Entrambi hanno 40 anni.

