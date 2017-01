Prostituzione, scoperto "parco dell'amore" a Poggioreale: 25 euro a incontro

1 / 3

A Poggioreale c'era un vero e proprio "parco dell’amore" per incontri a pagamento. È stato scoperto e sequestrato dai carabinieri, che contestualmente hanno arrestato il gestore accusandolo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

Si trovava sotto un cavalcavia di via Sponsilli. Un parcheggio, in un'area isolata, con 15 box e tende per la privacy, nonché tutto il necessario per gli incontro con le prostitute.

La scoperta è avvenuta nel corso di controlli del territorio. Quando i militari hanno fatto irruzione erano presenti numerose ragazze dell’Est Europa appartate nelle auto dei clienti.

Il titolare, un 50enne, era in un gabbiotto all’ingresso dell'area. Si faceva pagare 25 euro a incontro, dei quali 5 per il parcheggio e 20 per la ragazza. Sequestrati all'uomo 410 euro.

