Nascondeva cinque pistole semiautomatiche in una canna fumaria

E' stato arrestato per detenzione e porto illegale di armi da fuoco clandestine un 26enne di via del Sestante, già noto alle forze dell'ordine, per reati di droga. L’uomo è stato notato via Stadera: era nei pressi di uno degli edifici di edilizia popolare intento a confabulare con due trentenni della zona. Alla vista dei carabinieri ha raccolto uno zainetto da terra e si è allontanato frettolosamente sul ballatoio e poi su una scala esterna per tornare in strada poco dopo, ma senza lo zainetto.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I militari hanno ispezionato tutti i percorsi possibili fino al terrazzo dove, nascosto in una canna fumaria, è stato scovato lo zainetto. Al suo interno c’erano 5 semiautomatiche (2 calibro 7,65 - 2 calibro 9 - una 22): si tratta di 4 armi con matricola abrasa e di una sulla quale sono in corso accertamenti. Tutte erano cariche e pronte a sparare. Sono state inviate al racis di Roma per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue e/o intimidazione.