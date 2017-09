Distrugge auto in strada con una mazza da baseball: arrestato

Un pregiudicato 30enne è stato bloccato ieri sera dai carabinieri di Poggioreale, intervenuti in seguito alla segnalazione riguardo un giovane che stava danneggiando alcune vetture in sosta.

Alla base del gesto, una lite in famiglia. Dopo una violenta discussione in casa, infatti, il 30enne aveva preso una mazza da baseball ed era sceso in strada. L'uomo è stato dunque arrestato e sarà giudicato per direttissima per danneggiamento.