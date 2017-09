Cimitero di Poggioreale, il report della "vergogna"

REPORT DELLA VERGOGNA - E’ un report della vergogna quello che rendiconta abusi, illegalità e abbandono in uno dei luoghi sacri della città. Nel cimitero di Poggioreale, ogni giorno, i visitatori sono vittime di p archeggiatori abusivi, scooter che sfrecciano a tutta velocità mettendo a rischio l a loro incolumità e veicoli in sosta vicino tombe e monumenti funebri. La denuncia arriva dalla IV Municipalità di Napoli che descrive dettagliatamente gli scempi in un documento ufficiale, indirizzato all’assessore comunale ai cimiteri, Alessandra Sardo.



INVASIONI DI AUTO E SCOOTER- I cittadini che si recano a commemorare i propri defunti nel c imitero che si sviluppa da v ia S anta Maria del Pianto sino in via del Riposo - si legge nel documento sottoscritto dal presidente della IV Municipalità Giampiero Perrella e dall'assessore competente allambiente Armando Simeone - hanno lamentato che il sito è invaso da auto e motorini sia in transito che in sosta e che tale abuso, si verifica tutti i giorni feriali ed in particolar modo nelle giornate festive. I cancelli sono aperti, incustoditi e non vi è alcun controllo degli accessi.



PARCHEGGIATORI ABUSIVI EXTRACOMUNITARI - “ A seguito d elle segnalazioni e dei malumori dei cittadini abbiamo effettuato personalmente dei sopralluoghi documentando gli abusi - dichiarano Perrella e Simeone – i veicoli sfrecciano lungo i viali del c imitero mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni, sostando davanti ag li ingressi delle cappelle funebri e impedendo l’accesso ai fedeli”. La grave denuncia presentata dai rappresentanti del parlamentino riguarda la gestione abusiva delle soste. “L’ attività di parcheggio viene gestita da persone extra comunitarie che stabiliscono dove far parcheggiare dietro compenso – continuano Perrella e Simeone- tutto questo avviene tra l’incredulità e l’indignazione dei fedeli”. “ Un assessore comunale che dovrebbe occuparsi solo di cimiteri non si preoccupa minimamente dell’anarchia che regna nel principale cimitero cittadino” concludono Perrella e Simeone.