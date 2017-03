Tentato furto nel supermarket: la polizia lo insegue e arresta

Un 24enne di Poggioreale è stato messo la scorsa notte in manette perché ritenuto responsabile di un tentato furto in un supermercato. Dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi in concorso con un complice non ancora identificato.

La polizia li ha sorpresi verso mezzanotte in via Pier della Vigna mentre tentavano di forzare l’ingresso di un supermercato. Accortisi all’ultimo istante dell’arrivo dei poliziotti, si sono dati alla fuga abbandonando a terra gli attrezzi da scasso poi sequestrati.

Poco più avanti sono stati raggiunti, ma uno dei due ha dato un forte spintone ad uno dei poliziotti facendolo cadere a terra e consentendo la fuga del complice. Successivamente il 24enne è stato raggiunto: dopo una violenta resistenza è stato finalmente bloccato.

Già noto per i suoi numerosi precedenti di polizia, il giovane è stato quindi arrestato in attesa del processo con rito direttissimo. In corso le indagini per identificare il suo complice.