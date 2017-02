Cimitero di Poggioreale, uomo in manette: rubava la copertura di una cappella

La polizia lo ha sorpreso a rubare la copertura del tetto di una cappella nel cimitero di Poggioreale, e quindi arrestato. L'episodio, di cui è protagonista un pregiudicato 59enne, è avvenuto nella serata di ieri.

L'uomo lavorava per un'impresa edile che opera anche all’interno del cimitero, quindi sapeva cosa e dove trafugare: imbracciando un’ascia, attraverso una scala, era salito sul tetto di una cappella e ne stava portando via l’intera copertura del tetto, interamente in piombo.

La polizia è arrivata dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini di rumori sospetti nel cimitero. Arrivati nei pressi della cappella, hanno colto l'uomo in flagrante e trovato parte del tetto già smontato oltre che gli attrezzi che il ladro stava utilizzando. Verrà processato con rito direttissimo per furto aggravato.