Paura nel carcere di Poggioreale, un detenuto aggredisce tre poliziotti

Momenti di paura nel carcere di Poggioreale, dove si è verificata un'aggressione nei confronti di alcuni agenti della polizia penitenziaria.

A ricostruire quanto successo è Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: "Ieri, verso le 13, durante le operazioni di registrazione di un nuovo ingresso, un detenuto extracomunitario di origine algerina, accompagnato in carcere dai Carabinieri, ha aggredito il Personale di Polizia Penitenziaria addetto alla accettazione".

"Tre poliziotti, dopo l'improvvisa aggressione - prosegue Fattorello - sono stati refertati con alcuni giorni di prognosi ed esonerati dal servizio per le lesioni riportate. Anche i Carabinieri sono stati coinvolti nell'aggressione, posta in essere da un soggetto pregiudicato e già ristretto per il passato nell'istituto penitenziario partenopeo".