Falsi matrimoni, sposa a sua insaputa un immigrato: "Mi hanno rovinato la vita"

Nel 2015 rimase vittima della truffa dei falsi matrimoni nella IV Municipalità. Patrizia Arino ha 30 anni, e continua a vivere le conseguenze di quanto le è accaduto.

Al tempo era finita nel mirino di una donna di 48 anni. Questa simulava nozze per intascare soldi in cambio della possibilità di far ottenere, a cittadini stranieri, la nazionalità italiana. Patrizia, studentessa di Poggioreale, denunciò la situazione: si era scoperta coniugata a un extracomunitario (un egiziano di 26 anni) dal 15 luglio 2015.

A Patrizia saltò il matrimonio, e si è ritrovata residente a Parma. Il padre, avvocato, ha chiesto per lei un risarcimento danni al Comune di Napoli. "Non ci sono giunte risposte dal Tribunale, né dalla Procura, non sappiamo se le indagini sono chiuse o sono in corso – accusa dalle pagine del Mattino – Tutto ciò è vergognoso. Hanno rovinato la vita di una giovane donna".